Rassemblement Y'en a marre : Les cadres de l'APR dénoncent un débat puéril

Les cadres de l'APR qui souhaitaient un débat d’idées et de vérité des chiffres, se disent déçus par le rassemblement de Y'en a marre et Compagnie qui n'ont rien apporté comme preuve pour démonter le régime de Macky Sall.



Mbaye Aw présent à la place de l'Obélisque, s'insurge aussi contre les économistes et les sociologues qui refusent le débat...