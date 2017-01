Rareté de l’huile sur le marché : « Pas eu assez d’importation de la Côte d’Ivoire et de la Malaisie » (Moustapha Tall)

Moustapha Tall, vice-président de l’UNACOIS a révélé les causes de l’absence de l’huile sur le marché sénégalais. Selon lui, c’est parce qu’il n’y a pas eu assez d’importation de la Cote d’Ivoire et de la Malaisie ces derniers temps.

« Dans un marché libéral, la loi de l’offre et de la demande est toujours maîtresse des lieux, mais cela ne peut dédouaner l’ARM (Agence de Régulation de Marché) dans sa mission qu’elle doit remplir comme elle se doit en tant que partenaire » a-t-il dit.

Il ajoute « nous avons demandé également à la compagnie sucrière sénégalaise de multiplier ses points de vente, pour faciliter l’approvisionnement en sucre des populations, surtout celles des régions de l’intérieur », a déclaré Moustapha Tall.

Toujours selon lui, en ce qui concerne la CSS, elle n’est pas en rupture de stock. Concluant, Moustapha Tall confie que c’est une situation passagère et de source sûre le retour à la normal sera effectif dès la semaine prochaine.