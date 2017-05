Rapport du 1er Trimestre des services de la Sécurité Publique sur la délinquance

Au cours du mois de Janvier 2017 au mois de Mars, les services relevant de la direction de la sécurité publique ont interpellé treize mille huit cent quatre- vingt- trois (13.883) individus parmi lesquels cent seize (116) étrangers.



Ils ont été interpellés pour :



ATTEINTES AUX PERSONNES…………………………………..355 dont :



Homicide volontaire……………………………………………………….05

Homicides involontaires 36

Coups et blessures volontaires 159

Violences à ascendants 32 (01 étranger)

Viol 17

Détournement de mineur, viol suivi de grossesse 13

Attentat à la pudeur .05

Outrage à la pudeur…………………………………………………………05

Acte contre nature…………………………………………………………….02

Viol sur mineur de moins de 14 ans………………………………03

Diverses autres infractions 79



ATTEINTES AUX BIENS…………………………………………………..1101 dont :



Vols avec violences 59

Vols simples 751 (18 étrangers)

Recel 77 (01 étranger)

Abus de confiance - Détournement 103 (01 étranger)

Escroquerie 77 (04 étranger)

Diverses autres infractions ..............................................34 (02 étrangers)



ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE…………………………… 3937 dont :



Outrages/Rébellions 32

Prostitution 315

Port d’armes prohibées 50 (01 étranger)

Faux et usage de faux 41 (02 étranger)

Exploitation clandestine de débits de boissons 11

Délits routiers 88

Ivresse publique et manifeste 1697

Diverses autres infractions 1703 (04 étrangers)



INFRACTIONS AUX STUPEFIANTS………………………….. 1241 dont :



Chanvre indien :

Usage 1016 (41 étrangers)

Trafic .225 (18 étrangers)







VÉRIFICATION D’IDENTITÉ…………………………………………..9.653 (122 étrangers)



QUANTITE DE DROGUE SAISIE :





Drogue dure ;



Hashish : ……………………………………………………………………….. 04 bâtons



Chanvre indien :

Pesée 185, 239 kg

Cornets 3628

Joints 315



DÉCLARATIONS DE VOLS…………………………………………… 562 dont :



Simples 2247 (446 à Dakar)

Avec effraction 19 (04 à Dakar)

De véhicules automobiles 05

D’engins deux roues 20 (01 à Dakar)

De bétails 32 (05 à Dakar)



A la roulotte…………………………………………………………….04 (01 à Dakar)



DEMANDES D’INTERVENTONS 11.181 (1287 à Dakar)



INFRACTIONS AUX REGLEMENTS :



Amendes forfaitaires : …………………………………………………………..94.056.000 Frs CFA

Pièces de véhicules saisies : ………………………………………………….36.581

Mise en fourrière : …………………………………………………………………..7.193 dont :

Véhicules 2.487

Engins deux roues 4616

Calèches……………………………………………………………………………….90





ACCIDENTS CONSTATES……………………………………… 2.112 dont :



Matériels 1258

Corporels 829

Mortels 25



MOTIF D’INTERPELLATION DES CENT SEIZE (116) ETRANGERS GARDES A VUE :



Guinéen de Conakry: ………………………………………………..67 dont :



26 pour détention et usage de chanvre indien

14 pour détention et trafic de chanvre indien

03 pour abus de confiance

11 pour vol

01 pour recel

01 pour délit routier

01 pour VI

01 pour EXP

02 pour port d’arme

01 pour faux

01 pour détournement de mineur

01 pour attentat à la pudeur



Nigérian : ………………………………………………………………………..11 dont :



05 pour détention et trafic de CI

01 pour vol

02 pour faux et usage de faux

01 pour viol

01 pour port d’arme

01 pour outrage publique aux mœurs



Malien :………………………………………………………………………………..10 dont :



01 pour vol

03 pour escroquerie

06 pour détention et trafic de chanvre indien



Ivoirien : ……………………………………………………………………………..01



02 pour escroquerie



Somalien : …………………………………………………………………………….01



01 pour faux et usage de faux



Mauritanien :……………………………………………………………………….. 04



01 pour détention et usage de chanvre indien

Sierra léonais …………………………………………………………………………..01



01 pour vagabondage



Gambiens : ……………………………………………………………………………..05



03 pour détention et usage de chanvre indien

01 pour escroquerie

01 pour diffamation



SITUATION DES DEFERES…………………………………………… 3.259 dont :



Nationaux 3.157

Etrangers 102



ARMES SAISIES…………………………………………………………………..52 dont :



Couteau. 40

Coupe-coupe …………………………………………………………………………..10

Arme à feu …………………………………………………………………………………02









Le Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale