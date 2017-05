Rapport du 1er Trimestre de la Police : 13.883 individus parmi lesquels 116 étrangers arrêtés

Du mois de Janvier 2017 au mois de Mars, les services relevant de la direction de la sécurité publique ont interpellé treize mille huit cent quatre- vingt- trois (13.883) individus parmi lesquels cent seize (116) étrangers, informe une note du Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale.



Ces personnes ont été interpellés pour divers délits, informe la même note, parmi lesquels l’infraction aux stupéfiants avec 1241 personnes arrêtées dont 1016 (41 étrangers) pour usage de chanvre indien et 225 (18 étrangers) pour trafic.



Sur les (116) étrangers gardés à vue figurent 67 Guinéens, 11 Nigérians, 10 Maliens, 5 Gambiens, 2 Ivoiriens, 1Somalien, 1 Mauritanien et 1 Sierra-Léonais.



Ils ont été arrêtés pour des délits divers tels que la détention et usage de chanvre indien, abus de confiance, pour faux et usage de faux, pour escroquerie, vagabondage etc.



52 armes ont été aussi saisies dont 40 couteaux, et deux armes à feu.