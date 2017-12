Rapport des forces dans la poule du Sénégal-Roger Mendy alerte : « Il faut avoir le Japon à l’œil»

La configuration des poules en direction de la prochaine Coupe du monde connue, l’heure est à la prospective. Sur le plateau de Dakaractu, l’ancien international Roger Mendy analyse le rapport des forces dans la poule H à laquelle appartient le Sénégal. Pour l’ex-défenseur de l’As Monaco, il ne faudrait pas que le poids du Japon soit sous-estimé. « Il faut avoir à l’œil le Japon. C’est une équipe qui n’a rien à perdre. Sur le classement FIFA, ils sont derniers par rapport autres équipes. Quand on joue contre les premiers, la préoccupation se situe sur l’équipe la plus forte. Quand on est soi-disant plus faible dans les pronostics, on a le courage de celui qui n’a rien à perdre », dit Roger.

Pour les favoris, il pense que la confrontation contre la Pologne nécessite une préparation rigoureuse, car son jeu nous est presque inconnu si on en juge à travers l’Histoire. « Il faut que l’équipe nationale joue des matchs amicaux contre des pays dont le style de jeu ressemble à ceux d’Europe de l’Est comme l’Allemagne, à défaut la Bulgarie », conseille Roger Mendy.

« Notre match contre la Colombie risque d’être la confrontation la plus chaude dans cette poule. Le jeu des Colombiens ressemble au nôtre. Il y a beaucoup de Noirs en Colombie. On a le même caractère», avertit l’ex-SENEF.

Ce dernier conseille à Alioune Cissé de bien écouter son entourage. « Il peut même écouter les insultes pour en tirer un bénéfice », ajoute Mendy.