Rapport d’exécution budgétaire des établissements publics, agences : 96 milliards de dettes

Le rapport d’exécution budgétaire des établissements publics, agences, et structures administratives démontre une fois de plus l’endettement de ces entités. Le document relate l’analyse de l’exécution budgétaire au terme du deuxième trimestre 2017, qui s’articule autour de 73 organismes publics. Le budget global de toutes ces structures confondues est arrêté à plus de 1,128 milliards de FCFA. L’endettement de ces entités informe les « Echos » est arrêté à plus de 96 milliards de francs Cfa.