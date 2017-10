Rapport RSE Sabadola Gold Opération 2016 : 30 milliards versés à l'État du Sénégal

Ce 6ème rapport de Responsabilité Sociétale d'Entreprise publié par Teranga Gold, note avec beaucoup de satisfaction l'augmentation de la production de l'or pour l'année 2016. Estimée à 217 mille onces, soient 6,15 tonnes d'or, cette production 2016 dépasse largement celle de l'année précédente qui était 182 mille onces.

Le directeur général de Sabadola Gold Opérations S.A, Aziz Sy informe que cette production a été vendue à 269 mille onces, environ 150 milliards de francs Cfa. Et les 117 milliards ont été dépensés dans le pays. Les 30 milliards ont été dépensés au Sénégal, dont 12 milliards de redevances minières et 800 millions de francs Cfa financés sur des projets communautaires du département de Saraya.

Ce rapport fête également le 10ème anniversaire de la mine de Sabadola avec une insertion qui donne une vue d'ensemble de l'histoire au cours de la dernière décennie. Il se focalise essentiellement sur un certain nombre d'études de cas représentant des caractéristiques du cadre de développement communautaire de responsabilité sociale au Sénégal...