Rapport ITIE 2015 : Les revenus générés par le secteur extractif s’élèvent à 118 milliards FCFA en 2015

Le secteur minier est le premier contributeur aux revenus extractifs affectés au budget de l’Etat avec un total de 108,2 milliards FCFA soit 92 % des recettes budgétaires provenant du secteur extractif. Ce montant (108,2 milliards FCFA) inclut le paiement exceptionnel de la société Arcelor Mittal d’un montant de 28,2 milliards FCFA versé en 2015.



Les revenus provenant du secteur des Hydrocarbures (Pétrole et gaz) s’élèvent à 9,9 Milliards FCFA.



Les revenus générés par le secteur minier (hors paiement de la société Arcelor Mittal) sont passés de 55,7 milliards FCFA en 2014 à 80 milliards FCFA en 2015. Cette hausse est due à l’augmentation de la production de la cimenterie Dangote et de Grande côte Operations qui exploite le zircon à Diogo combinée à un recouvrement plus important des paiements au titre de la redevance minière et des taxes d’extraction auprès de plusieurs entreprises minières.



Les revenus générés par le secteur des hydrocarbures a connu une légère baisse passant ainsi de 11,8 milliards FCfa en 2014 à 9,9 milliards Fcfa en 2015. Cette situation s’explique notamment par la baisse du volume de production de gaz par la société Fortesa, qui a produit 35 163 N770 Nm3 de gaz en 2014 contre 22 675 044 Nm3 de gaz en 2015.



Sur les 118 milliards FCFA de revenus tirés du secteur extractif, 102,5 milliards FCFA sont allés directement dans le budget de l’Etat. Le reste des revenus (15,6 milliards FCFA) est constitué de l’appui institutionnel, des prélèvements douaniers pour le compte de l’UEMOA et de la CEDEAO, des dépenses sociales des entreprises et des revenus encaissés Petrosen.



Itie.sn