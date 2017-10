Rapport Doing Business : La Banque Mondiale publie les résultats demain

Le lancement du Rapport Doing Business 2018 aura lieu le Mardi, 31 octobre 2017 – au bureau de la Banque mondiale à Dakar par vidéoconférence entre Washington, Dakar, Nouakchott et Niamey, et en présence, dans chaque pays, de représentants du Gouvernement. Les autorités vont encore trembler craignant que notre pays ne soit pas bien classé.