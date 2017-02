Rapport 2016 Amnesty International Sénégal : De graves entraves aux droits humains relevées

Suite à son rapport annuel 2016/2017, Amnesty International est revenu sur la situation des droits humains dans 159 pays et territoires. Ainsi, le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal a confié que l’année 2016 est marquée par la terreur et de terribles souffrances humaines, causées par des guerres et des violations graves des droits humains commises par des Etats et des groupes d’opposition armés dans toutes les régions du monde.



À en croire Seydi Gassama, Amnesty International appelle l’Etat du Sénégal à finaliser et adopter le projet de code de l’enfant afin de renforcer le cadre juridique de protection de l’enfance, d’augmenter les moyens matériels et humains de la justice pour mettre fin aux longues détentions provisoires qui constituent un fléau de la justice pénale Sénégalaise.