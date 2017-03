Rappel à Dieu du khalife général des Tidianes : Les condoléances de Cheikh Bamba Dièye

Le Secrétaire Général du FSD-BJ Cheikh Bamba Dièye a adressé à la famille Tidiane et au Sénégal entier, ses condoléances à la suite du rappel à Dieu du Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Il évoque un homme qui toute sa vie, a été une lumière et un guide pour le Sénégal et la Ummah.

« En cette douloureuse circonstance, j'invoque la Grâce et la Miséricorde du Tout Puissant sur notre pays qui vient de perdre un homme de Foi, un monument de la Culture et un immense Intellectuel qui toute sa vie a été une lumière et un guide pour le Sénégal et la Ummah.

Qu'ALLAH le Magnifique qui avait fait du moindre de ses faits et gestes une source d'inspiration l'accueille dans le Paradis qu'IL réserve aux hommes d'exception parce qu'assurément, il l'a été en tout et pour nous tous.

Je présente ici en mon nom propre et au nom du FSD-BJ, mes plus sincères condoléances au nouveau Khalife Cheikh Abdoul Aziz Sy en formulant à son endroit mes vœux les meilleurs pour une réussite éclatante dans cette charge qui ne lui est pas inconnue, à sa Famille, à ses Disciples, au peuple sénégalais et à toute la communauté musulmane de par le monde ».