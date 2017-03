Rappel à Dieu du Khalife général des Tidianes : la COJER présente ses condoléances à tous les musulmans du Sénégal

C’est avec une grande tristesse que le Sénégal a appris le rappel à Dieu du Vénéré Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtom, Khalife général des Tidianes. Homme de foi d’une immense générosité et d’une gigantesque sollicitude, Al Makhtom laisse dans les cœurs et dans les esprits l’image d’un bâtisseur d’âme, d’un traceur de destin et d’un patriote hors pair qui force l’admiration.

La COJER partage la peine de la communauté Tidiane et présente ses sincères condoléances à tous les musulmans du Sénégal, à la famille de Seydi Hadji Malick Sy et particulièrement à la Jeunesse Tidiane à qui elle exprime sa triste solidarité.

​La COJER salue la spontanéité de la présence, à Tivaouane, du Président de la République qui, en raison de son attachement inextricable à toutes les communautés religieuses du Sénégal, s’est soumis à une obligation de suspension de toute activité pour porter la voix du peuple attristée à la famille de l’Illustre disparu.

La COJER présente ses condoléances au nouveau Khalife général des Tidianes, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine en lui souhaitant une vie de quiétude pour l’accomplissement de sa mission de paix et de sacerdoce

