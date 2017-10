Rappel à Dieu de sa mère et de sa sœur : Macky tresse des lauriers à Tanor...

Constant, fidèle et loyal, tels sont les caractères élogieux loué par le président de la République à l'égard d’Ousmane Tanor Dieng, en visite à la demeure de son grand frère comme il a l'habitude de l'appeler, sise à Fann-Résidence.

Macky Sall y est allé pour lui présenter ses condoléances suite aux décès successifs de sa sœur et de sa belle-mère quelques mois en arrière. A cette occasion, le chef de l'Etat a présenté ses excuses pour s'y être pris tardivement, la faute à un calendrier de travail chargé. Le comportement exemplaire du président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales a été mis en exergue par le Chef de l’Etat. Ce même jour, les socialistes étaient aussi venus pour réitérer leur soutien et affection à leur chef de file. Après une entrevue de deux heures, entre le président Macky Sall et Tanor, le président de Benno Bokk Yakaar n'a pas manqué de saluer les efforts des socialistes toujours au chevet de leur leader.