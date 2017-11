Rappel à Dieu de Serigne Bassirou Bara Mbacké : Le ministre de l’intérieur exprime sa compassion après la perte « d'un ami et conseiller »

Le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye a exprimé sa compassion aux Talibés Mourides après le rappel à Dieu de Serigne Bassirou Bara Mbacké. Le ministre s’est dit d'autant plus peiné qu’il avait représenté le Gouvernement lors de la dernière cérémonie officielle du Magal de Touba auprès de Serigne Bassirou Bara Mbacké, alors représentant le Khalife des mourides.



« J’ai appris avec une très grande tristesse le rappel à Dieu de Serigne Bassirou Bara Mbacké, frère cadet du khalife général des Mourides. En cette douloureuse circonstance, j’exprime toute ma compassion aux Talibés Mourides. Je présente mes sincères condoléances au khalife général des Mourides, Serigne Sidy Moukhtar Mbacké ainsi qu’à la famille de l’illustre disparu. Serigne Bassirou était pour moi, un père, un ami et surtout un conseiller. Notre dernière rencontre lors de la visite de Mr le Président de la République à Touba et pendant la cérémonie officielle du Magal de Touba m’avait encore convaincu de la grandeur de l’homme, de son humilité et de son esprit d’ouverture. Je prie Allâh SWT dans sa bonté divine de lui accorder son pardon et de l’accueillir auprès de ses élus. Paix à son âme » peut-on lire dans son message.