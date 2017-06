Rapatrié de Libye : Daouda Dramé raconte sa traversée du désert

Du Sénégal à la Libye en passant par le Mali, le Burkina et le Niger, Daouda Dramé a vécu l'enfer de la migration. Lui qui fait partie des 171 sénégalais rapatriés, se dit peiné et meurtri par les dures conditions d'existence en terre libyenne, mais heureux d’être en vie et de retour parmi les siens...