Raid de la police à Birmingham: sept personnes arrêtées

D'après l'Agence Press Association et la télévision en continu Sky, l'opération était liée à l'auteur présumé de l'attaque. Sept personnes ont été arrêtées en lien avec l'attentat de Londres commis mercredi, a indiqué la police.



Birmingham est un fief des islamistes britanniques et l'un des membres de la cellule terroriste responsable des attentats de Bruxelles et Paris, Mohamed Abrini, y avait séjourné avant les attaques.



La piste du "terrorisme islamiste" est privilégiée pour l'attaque à Londres, qui a fait quatre morts, outre l'assaillant, et une quarantaine de blessés devant le Parlement, un an jour pour jour après les attentats à Bruxelles. Un homme barbu vêtu de noir a lancé mercredi en début d'après-midi sa voiture contre la foule sur le pont de Westminster, face à Big Ben, avant de poignarder à mort un policier en essayant de pénétrer dans le Parlement puis d'être abattu. L'acte n'avait apparemment toujours pas été revendiqué jeudi matin.