Racisme, le cri d'alarme de Yaya Touré

Yaya Touré ne sera pas en Russie pour la prochaine Coupe du monde, en tout cas pas sur le terrain, car le milieu de terrain ivoirien a pris sa retraite internationale en septembre 2016. Mais cela n'empêche pas le joueur de Manchester City d'espérer que tout se déroulera bien à Moscou et ailleurs sur le plan du racisme.Pour l'ancien joueur de l'AS Monaco, le football "est une fête" entre les joueurs et les supporters, "qui voient les stars qui les font rêver". "Pour moi, cela devrait être ainsi, développe-t-il. Mais s'il doit y avoir des cas de racisme, ce sera un grand gâchis." Et Touré est bien placé pour s'exprimer puisqu'il assure avoir été victime de racisme durant son passage en Ukraine, au Metalurg Donetsk, entre 2004 et 2005.Cependant, sa démarche se veut positive, constructive. "Il faut garder espoir, explique-t-il. Tout le monde parle de Russie, en étant parfois un peu dur. Mais j'espère que la Russie va surprendre tout le monde en essayant de faire quelque chose de très bien. Je veux dire à la Fifa, et aussi au gouvernement russe, que je peux les aider s'ils ont besoin de moi. Je ne veux pas seulement prendre part à des discussions. Je veux voir de l'action. (...) C'est important pour l'avenir du football, il faut du changement. Et c'est très important que les joueurs s'impliquent, et je serai ravi de le faire. Je suis là pour aider, appelez-moi à tout moment."