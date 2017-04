RUFISQUE : 10 mois après le Conseil des ministres délocalisé, le canal, toujours à ciel ouvert.

Le 14ème Conseil des ministres délocalisé avait eu lieu à Dakar. Le président de la République, Macky Sall, avait validé un programme d’investissement de 1800 milliards de FCfa. Ces fonds devaient être utilisés entre 2016 et 2018 et les 1674 milliards étaient déjà mobilisés, du moins si l’on s’en tient au communiqué issu de ce conseil. Le président de la République Macky Sall avait rappelé que le Premier ministre avait déjà validé 1225 milliards lors du Conseil interministériel. Selon lui, 565 milliards ont été ajoutés à ce montant. La majeure partie de cette manne financière a été déjà mobilisée, seuls 126 milliards sont à rechercher. Une partie de cet argent était destinée à la ville de Rufisque et devait satisfaire l’une des plus veilles doléances des populations de Rufisque, avaient rêvé certains. Selon le président de la République lui-même, « Le canal à ciel ouvert qui traverse la vieille ville sera reconstruit par le gouvernement, cette infrastructure d’assainissement sera refaite sous un format approprié. Les études seront engagées sans délais pour que Rufisque puisse vivre dans un environnement beaucoup plus sain pour éviter la prolifération de moustiques et de tout désagrément », avait ainsi promis le chef de l’Etat. Seulement voilà, 10 mois après, le canal attend toujours d’être reconstruit ». Pour des études qui devaient « être engagées sans délai », il y a lieu de se demander si le conseil délocalisé n’était pas qu’une campagne déguisée. 10 mois, après le canal est toujours à ciel ouvert et la souffrance des populations, surtout riveraines, ne fait qu’empirer. Elles attendent toujours que le chef de l’Etat tienne cette promesse, d' autant que le président avait apporté des assurances sur la réalisation des projets annoncés. « Je pense que ceux qui disent qu’ils ne voient pas les milliards annoncés ne se déplacent pas dans le pays. Si je prends des engagements, je les respecte. Tout ce que nous avons promis sera réalisé. » Et d’ajouter « Nous ne faisons pas de l’autoglorification, mais nous faisons des efforts qui sont visibles... »





Malheureusement, le canal est toujours à ciel ouvert et il est bien visible.