RTS - Les salaires des prestataires non encore payés depuis deux mois

Une grogne généralisée se prépare au niveau de la Rts. Les prestataires de services au niveau des 14 régions du Sénégal tardent encore à percevoir leurs salaires des mois de novembre et de décembre derniers. Notre source de nous confier que « déjà les mois de février et de mars 2016 étaient encore impayés ». A la décharge de la direction de l’organe audiovisuel national, les permanents entrent dans leurs fonds sans jamais accuser de retard.



Les prestataires comptent ainsi dénoncer cette discrimination regrettable et rappeler aux autorités qu’ils ont aussi des familles à entretenir.