RIZ EN PLASTIQUE - Les 9 importateurs de riz au Sénégal contrôlés par l'État

Malgré que les chercheurs de l'Isra ont été catégoriques pour dire que le plastique ne pouvait servir à fabriquer du riz, l'État du Sénégal ne s'est pas empêché de fouiller chez les neuf importateurs du pays. C'est le Ministre du commerce qui en à fait la révélation. Alioune Sarr a annoncé, alors qu'il était en CRD sur le marché moderne à Kaolack, que des échantillons ont été prélevés et analysés au niveau des laboratoires du commerce intérieur.



''Je voudrais rassurer toutes les Sénégalaises et les Sénégalais qu'il n'a été constaté nulle part au Sénégal du riz en plastique. Ce sont des propos infondés qui ne reposent sur rien. Tout produit qui entre au Sénégal où qui est fabriqué au Sénégal subit trois contrôles. Un contrôle fait par l'État sur l'identité de l'opérateur, un autre sur l'etiquettage du produit, et un autre physique, chimique et microbiologique du produit. ''



Le ministre de confier que les neuf importateurs de riz du pays ont fini de recevoir la visite des agents du commerce intérieur. Des échantillons ont, d'ailleurs, montré que rien d'anormal n'a été noté et que les consommateurs pourraient en toute sécurité consommer la denrée en question.



Il regrettera les rumeurs distillées, dira t-il,

'' pour faire le buzz '' et '' créer une psychose inutilement... ''