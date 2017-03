RÉVÉLATIONS SUR LES ENQUÊTES ET ARRESTATIONS EN SÉRIE EN GAMBIE : Yahya Jammeh et son équipe d’assassins accablés

Libération nous révèle que les multiples enquêtes ouvertes par les autorités gambiennes attestent que l’ancien despote Yahya Jammeh a personnellement ordonné l’exécution physique d’honnêtes citoyens.

Des sources renseignent ainsi de l’arrestation du nommé Suwandi Camara, un ancien mercenaire jadis proche de Charles Taylor. Ce dernier a été interpellé en même temps que son complice du nom de Bubacarr Jarju. Ils sont impliqués dans l’enlèvement d’un député et d’un homme d’affaires au Sénégal avec intention de les tuer.

Libération a appris que l’enquête a démontré que Suwandi Camara était au cœur du dispositif de recrutement de mercenaires mis en place par Yahya Jammeh lorsqu’il a voulu faire son coup de force à la suite de la dernière élection présidentielle. Suwandi Camara est un tueur comme Malick Jatta, ce ‘’jungular’’ qui aurait participé à l’exécution du journaliste Deyda Aïdara.

A la date d’hier, 9 ‘’jungulars’’ étaient interrogés sous le régime de la garde à vue mais, selon des sources judiciaires gambiennes, cette équipe de tueurs était composée de 40 monstres qui dépendaient directement de Yahya Jammeh et de son ministre de l’Intérieur Ousman Sonko écroué en Suisse.

Si les ‘’jungulars’’ étaient chargés de l’exécution physique d’honnêtes citoyens, la défunte NIA, elle, se chargeait des interrogatoires musclés.

Les éléments obtenus par la Justice gambienne attestent que le patron de la NIA, Yankuba Badjie, a fait torturer à mort Solo Sendeng dans l’enceinte des anciens services spéciaux le 15 avril dernier. Selon le dossier d’accusation obtenu par Libération, Badjie avait fait appel à 8 de ses assassins : Louis Gomez, Saikou Omar Jeng, Haruna Susso, Yusupha Jammeh, Lamin Lang Sanyang,Tamba Masireh, Lamin Darboe et Baboucarr Sallah. Ils ont tous été inculpés pour complot en vue d’un meurtre et écroués à la sinistre prison de Mile 2.

David Colley qui avait sous sa tutelle cette prison est lui-même dans de sales draps. écroué depuis 48 heures, l’ancien Directeur des prisons est aussi impliqué dans plusieurs cas de torture et de disparition.