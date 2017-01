RÉVÉLATIONS SUR LES DERNIERS POURPARLERS DE BANJUL : Les deux heures de délire de Yaya Jammeh

"Il a perdu la tête". C'est la forte conviction d'un diplomate ouest-africain qui parle ainsi du dictateur Yaya Jammeh qui, après avoir accepté les résultats de l'élection présidentielle en Gambie, a fait un revirement spectaculaire plongeant ainsi son pays dans l'incertitude.

Vendredi dernier, le Président nigérian Muhammadu Buhari, son homologue du Libéria Ellen Johnson Sirleaf et l'ancien Président du Ghana John Dramani Mahama ont tenté une dernière fois de convaincre Yaya Jammeh lors d'une rencontre à Banjul. Mais il est clair maintenant que Yaya Jammeh a choisi de défier les Gambiens, la Communauté des États de l'Afrique de l’ouest (Cedeao) et la communauté internationale.

Libération a appris de sources autorisées que la rencontre entre les médiateurs de la Cedeao et le despote gambien a duré deux heures. "Deux heures de délires", soupire un diplomate. Face à la délégation qui l'appelait à la raison, Yaya Jammeh a accusé le président de la commission électorale de la Gambie- réfugié au Sénégal- d'avoir annoncé de faux résultats. Pour lui, il est impératif d'organiser de nouvelles élections pour mettre fin à la crise qui secoue la Gambie. Pire, le dictateur, comme pour faire dans la menace, a affirmé à plusieurs reprises qu'il protégerait la souveraineté et la Constitution gambiennes.

Vingt quatre heures après ces déclarations surréalistes du des- pote, les chefs d'Etat-major général des armées de la Cedeao se sont réunis à Abuja pour peaufiner la conduite à tenir. "Tout est possible et les Chefs d'Etat de la Cedeao ont arrêté un plan d'actions à Bamako. Ils se donnent quatre jours pour tenter de régler la situation sans recourir à la force. Après tout est impossible", renseignent nos sources qui précisent que la situation est telle que la Cedeao a cru devoir "sécuriser" le Président élu Adama Barrow en demandant au

Sénégal de l'accueillir.

Selon nos informations, les dirigeants de la Cedeao ont été informés par les services américains de l'éventualité d'un faux coup d'Etat dont le but serait de faire arrêter Adama Barrow ou de l'éliminer purement et simplement. Des sources de Banjul avaient évoqué cette éventualité à Libération en indexant formellement le ministre de l'Intérieur gambien.

Face à cette sérieuse menace, la Présidente Sirleaf a quitté Banjul avec Adama Barrow avant de se rendre avec lui au Mali où se tenait le sommet Afrique-France après un break au Libéria.

Au Mali, la Cedeao a fait une requête au Président Macky Sall pour "loger" Barrow au Sénégal jusqu'à son investiture prévue le 19 janvier prochain. Depuis samedi nuit, Barrow se trouve à Dakar avec certains de ses proches comme son porte-parole, Mai Fatty.