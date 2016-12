RÉVÉLATIONS AUTOUR DU MEETING DE MAMOUR DIALLO À LOUGA - Les ordres de Macky à Moustapha Diop… Les manœuvres mises à nu d’un maire… La campagne de communication au goût de Cfa.

Une lanterne pour rétablir la vérité des choses sur les quiproquo qui existent désormais entre Mamour Diallo, directeur des Domaines et Moustapha Diop, maire de Louga. Des quiproquo nés de la tenue d’un meeting au motif de ralliement… Dakaractu de vous en livrer les secrets.



L’audience au Palais



En perspective à un meeting qui devait être organisé le 1er janvier prochain pour le compte de l’Apr par Mamour Diallo, le directeur des domaines et Moustapha Diop ont été convoqués d’urgence au Palais par le Président Macky Sall aux fins de calmer les ardeurs. Etaient présents le Premier Ministre, Oumar Youm, directeur de cabinet du Chef de l’Etat et le ministre Mbaye Ndiaye.



Motif : arrondir les angles et taire les divergences. Malheureusement, Moustapha Diop aura subi l’affront de sa vie en montrant sa réticence face à certaines sollicitations du patron de l’Apr.



Résultat : il sera sommé de se plier aux ordres. Le Président de la République lui imposera sa volonté : venir prendre part au meeting en question, renoncer à toute velléité d’organiser des contre-manifestations pour saboter la rencontre, accueillir Mamour Diallo et suite dans le parti pour donner vie à l’objectif de massification. Moustapha Diop, face à l’intransigeance du Chef de l’Etat se pliera non sans répliquer que se présenter au meeting est synonyme de « mort politique » pour lui. Hélas, le boss a parlé. Ce dernier fera convoquer l’ensemble des maires Apr de Louga pour une réunion. Oumar Youm s’en chargera. Le maire de Louga ayant déjà présenté son incapacité à le faire pour des raisons personnelles. La réunion s’est finalement tenue, hier jeudi sous la présence de Mbaye Ndiaye, Mberry Sylla, Abdourahane Ndiaye et de l’ensemble des maires du département. Le directeur de cabinet du Président a profité de la séance pour réitérer les ordres du patron du parti qui sont d’inviter tout le monde à accueillir Mamour Diallo, à le soutenir dans sa volonté de participer à la massification du camp de l’Apr. Dans cette réunion, nous apprend-t-on, jamais il n’a été question de dissoudre le mouvement.



Les pratiques manœuvrières d’un maire affolé



Autant dire que dans cette affaire, le plus informé a été le Président Macky Sall qui a su prendre les devants. En effet, Dakaractu vous livre ici la série de manouvres entreprises par Moustapha Diop pour faire capoter le meeting de Mamour Diallo. En plus d’avoir déployé une large campagne de communication par le biais de son staff qui déclare, urbi et orbi, « avoir mis dans sa poche » une bonne partie de la presse, a réussi à faire faire désister l’essentiel des artistes qui avaient pris l’engagement de prendre part au meeting. La force de frappe financière du ministre a parlé et a fait mouche. Le promoteur de « Dolli Macky » se retrouvera délesté de beaucoup de ceux avec qui il avait pris langue.



La vérité sur le report du meeting



L’un des fruits de la campagne de communication du camp de Moustapha Diop aura été de dire que c’est le ministre, himself, qui a été à l’origine du report de la date du meeting. Complètement inexact ! Aussi faux que celui de dire que le « mouvement Dolli Macky » allait être dissous.



Cette décision de report a relevé, exclusivement, de la volonté du Chef de l’Etat qui a évoqué son discours de fin d’année. Un discours généralement sujet à beaucoup de commentaires à travers les médias et principalement animé par ses responsables politiques.



Conséquences : le meeting a été retenu pour le 15 janvier prochain avec la présence effective du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Une première hautement saluée par les militants de « Dolli Macky » dans la région de Louga. Le ministre Moustapha Diop a été obligé, malgré lui, de se plier. Pour autant, il continue vainement de faire croire à son entourage qu’il est à l’origine du report. Ce qui est loin de recouper d’avec la vérité des faits. A Louga, l’on prie vivement pour que le maire revisite sa conduite et modère ses prétentions.



D’autres révélations seront faites dans les prochaines heures sur cette affaire...