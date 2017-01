RÉVÉLATION D'UN HCCT : « Trois ministres conseillers et quelques DG gommés complotent contre le Président Macky » ( Makhtar Diop)

La révélation est de taille. Trois ministres conseillers, anciens ministres pleins dégradés et plusieurs autres directeurs généraux gommés de leur poste de responsabilité seraient en train de comploter contre le Président de la République pour l’affaiblir. C’est Makhtar Diop, haut conseiller des collectivités territoriales et coordinateur de la Cojem qui en donne l’information. Confiant que l’affaire a commencé à être prise au sérieux jusqu’à des niveaux insoupçonnés de l’Etat, le responsable politique promet de livrer des noms. De bien grands bonnets seraient impliqués et l’affaire risque de faire bouger beaucoup de choses. Ces hommes supposés initiateurs de ce complot se seraient rebellés considérant que le Président Macky Sall les a trahis. Affaire à suivre…