RÉUNION D'ÉVALUATION DU GRAND MAGAL- Le gouverneur fait le monitoring de la réalisation des engagements de l'État

Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le ministre Aly Ngouille Ndiaye ont été parmi les autorités qui ont pris part à la réunion d'évaluation du Grand Magal de Touba organisée ce mardi dans la résidence Khadim Rassoul. Une occasion saisie par le Gouverneur Mamadou Moustapha Ndao pour décliner le niveau d'exécution des engagements de l'Etat du Sénégal. Ainsi, dans le domaine de la sécurité, il expliquera que plusieurs foyers de banditisme ont été annihilés. '' Les patrouilles vont se poursuivre pour achever le travail dans ce sens. Les renforts arrivent jeudi. "



Pour ce qui concerne la fluidité du transport et de la circulation piétonne, le gouverneur affirmera que le déguerpissement a fini de se faire. Un arrêté préfectoral a, d'ailleurs, été pris depuis le 27 septembre par rapport au plan de la circulation. Neuf routes secondaires ont été construites. La Rn2 et la Rn3 ont été réfectionnées.



Dans le domaine de la santé, il signalera que la caisse d'avance est à son étape d'enregistrement. Un hélicoptère médicalisé sera affrété pour les besoins du Magal. Des postes avancés seront préposés. Environ 2.240 blouses blanches seront dépêchées. Deux groupes électrogènes seront disposés à l'hôpital Matlaboul Fawzeini tout comme un scanner qui est en cours d'installation. Au total, 150 éléments du service d'hygiène sont déjà sur place. Un travail conséquent est en train d'être fait pour éliminer les sources larvaires, histoire de bloquer l'avancée de la dengue. Selon Mouhamadou Moustapha Ndao, une tonne de produits impropres à la consommation a été saisie.



Par rapport à la question de l'eau ,100 camions et 70 bâches seront disponibles. 45 kilomètres de travaux d'extension d'eau ont été achevés. Des équipes de maintenance sont déployées pour identifier les fuites qui peuvent saborder le réseau. Maou Rahmati a dégainé, précise-t-il, une somme de 30 millions. 4.200 opérations de vidange ont été effectuées, selon toujours l'exécutif régional.



Du côté de l'électricité, la mise hors délestage est de rigueur. 268 poteaux ont été redressés. Une extension de 15 kilomètres est déjà réalisée...