RETRAIT MASSIF D'ARGENT PAR SON CABINET : Comment Jammeh a pillé la Gambie

Yahya Jammeh a bel et bien pillé la Gambie. Les premières vérifications effectuées par le régime de Barrow ont révélé des retraits massifs d’argent effectués par son Cabinet. Selon les informations de Libération, le 15 juillet 2015, 300.000 dollars ont été retirés du Trésor par Sana Jarjue du Cabinet de Jammeh. 700.000 dollars ont été retirés par la même personne le 23 du même mois puis 600.000 dollars le 11 août 2014. Ou encore un million et 704.000 dollars respectivement les 10 et 19 septembre 2014. Et la liste est loin d’être exhaustive...