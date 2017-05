RETRAIT DES CARTES À TOUBA - Les jeunes de l'Apr organisent une caravane de sensibilisation

A l'initiative de Moustapha Seck, responsable politique de l'Apr, une caravane a été déroulée ce mercredi après-midi à travers les artères de la commune de Mbacké et de Touba. Une file de véhicules qui a pris ses droits à Dinataoul Mahwa pour atterrir au quartier Bouqatoul Moubarak, a été l'occasion de sensibiliser les populations sur la nécessité de retirer les cartes d'identité nationales. Une communication a été faite en faveur du bilan du Président Macky Sall et un appel à voter pour la coalition Benno Bokk Yakaar lancé.



Moustapha Seck et ses camarades de souligner que les cartes, contrairement à ce qui est soutenu par une certaine classe politique, sont en train d'arriver et que les propriétaires peuvent, à tout moment, les récupérer. Une sensibilisation rendue possible grâce à la collaboration de Pathé Diakhaté et de Serigne Saliou Dieng, signaleront les organisateurs. Une activité qui intervient à moment où l'opposition crie au scandale avec l'obligation faite à plusieurs milliers de personnes de parcourir des kilomètres pour voter.