RETOUR DES LIONS : Le jet privé de Sadio Mané

Selon nos sources, l’attaquant qui voulait d’abord faire un crochet à Dakar n’a pas eu le choix. Un jet privé a été affrété pour lui et le physio qui l’accompagnait pour la préparation à la phase finale. Il est parti ce dimanche vers 11h (12h Gmt).

Augustin Senghor de confirmer : « Son club a mis beaucoup de moyens en envoyant un jet privé. Quand on en a parlé la veille, il a été retenu qu’il envoie l’avion sur Dakar, pour marquer sa déception devant les Sénégalais, mais surtout son engagement à continuer l’aventure. Il est très peiné par le match d’hier (samedi). Son vœu le plus cher, c’était de se présenter devant les Sénégalais. Lui et les autres joueurs ont conscience qu’ils ont une mission à accomplir. Ils ont trébuché sur une marche et savent qu’ils doivent atteindre le haut de l’escalier. On a une bonne génération consciente de ses capacités et de sa mission. Il faut qu’on les encadre dans ce sens. »