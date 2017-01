RESOLUTION DE LA CRISE GAMBIENNE : La Cojer félicite le président Macky Sall pour son rôle et salue le triomphe du bon sens et de la raison.

Suite à la résolution pacifique de la crise postélectorale en Gambie, la COJER exprime sa satisfaction du triomphe du bon sens et de la raison.



Elle félicite, à cet effet, le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour le rôle qu’il a joué avec sagesse et responsabilité en vue du respect de la souveraineté du peuple frère de Gambie qui a, en majorité, porté son choix sur Adama Barrow, l’élisant Président de la République de Gambie.



La COJER en est d’autant plus fière que le Président Macky Sall, par sa position face à ses pairs de la CEDEAO et devant la Communauté internationale a montré, pour une énième fois, son attachement à la démocratie et au respect du suffrage universel.



En accueillant avec un esprit de solidarité et d’humanisme le Président élu Adama Barrow en terre sénégalaise pour assurer la protection de son intégrité physique et en lui exprimant la solidité des liens fraternels qui existent entre le peuple sénégalais et le peuple gambien, le Président Macky Sall s’est inscrit dans le sillage d’un idéal panafricain en phase avec l’héritage des Grands Hommes qui ont été au cœur du combat pour une Afrique unie et solidaire.



Son action face à la crise postélectorale en Gambie est l’expression de son attachement au principe de l’Etat de Droit dans lequel la souveraineté appartient au peuple et non à la volonté arbitraire de tierce personne. En assumant ainsi ses convictions de démocrate et ses responsabilités d’homme d’Etat, il manifeste, plus que jamais, sa foi en une démocratie authentique qui respecte le choix du peuple, la dignité de chaque citoyen, le respect des droits de la personne humaine et le bien commun.



La COJER le félicite pour son action de sagesse, sa fidélité au droit international, sa loyauté aux décisions communes et consensuelles de la CEDEAO et son attachement à l’idéal démocratique.

La COJER exprime plus que jamais son engagement derrière le Président Macky Sall pour l’esprit républicain qui l’anime et au nom duquel il a apporté son soutien politique et diplomatique au Président élu Adama Barrow pour l’avènement en Gambie d’une République où la démocratie est et demeure la fin et le critère de régulation de la vie politique et publique.