RÉQUISITOIRE DE DAHA DIALLO : " Kaolack va mal... Ce laxisme de nos autorités malgré les efforts du Président Sall est à dénoncer! '

Contrôleur du trésor, agent comptable de l'Observatoire de de la qualité des statistiques financières et coordinateur d' ''Actions Républicaines '', Daha Diallo a profité des 72 heures du lycée de Wack Ngouna dont il était le parrain, pour servir un réquisitoire cinglant aux autorités politiques Kaolackoises investies de postes de responsabilité. Le leader politique de l'Apr estime que la capitale du Saloum est victime d'un groupe de ministres, maires et directeurs généraux qui n'ont jamais su servir de répondant au Président Macky Sall qui a tout fait pour la région. Ainsi parlera-t-il de laxisme surtout dans la résolution des problèmes ponctuels. '' Aucune décision courageuse n'est prise pour éradiquer, par exemple, les saletés, moustiques et prévenir les inondations. Nos autorités ne sont là que quand le Chef de l'État vient en visite. Elles ne s'occupent pas des difficultés de localité. C'est à déplorer et à dénoncer. Les populations ne les sentent pas. ''



Daha Diallo d'inviter les jeunes leaders de l'Apr à être au chevet des populations pour soutenir l'action du Chef de l'État. '' J'ai personnellement mis à la disposition de celles-ci à quelques lieues de l'hivernage, du matériel de nettoiement, des centaines de brouettes, de pelles, de râteaux...parce que je sens qu'il faut les accompagner, mais aussi accompagner le Président. ''



Daha Diallo se félicitera de l'arrivée de Mimi Touré avant de regretter les attaques qu'elle subit, alors qu'elle est venue changer la donne...