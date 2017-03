REPORTAGE : Dakaractu en immersion dans un site aurifère (Dioura) de Khossanto

Village situé dans la région de Kédougou, Khossanto se distingue par l’aridité de son sol. Conséquence : beaucoup de champs sont aujourd’hui transformés en site aurifère. Celui de Mamadou Cissokho en est un parfait exemple. Son dioura âgé seulement de 11 mois même si l’or y a été détecté en 2012 ne désemplit pas.



Son permis d’exploitation en main, il accueille toutes les nationalités des pays limitrophes du Sénégal.



Visiter un dioura en pleine nuit n’est pas chose aisée et d’ailleurs ce n’est même pas recommandé. Pourtant nous insistons malgré les risques.



Après cinq minutes sur une route non bitumée, nous bifurquons pour terminer notre course sur un site accidenté fait de petites montagnes et de trous à chaque enjambée. Ce jour-là, il n’y avait pas d’activités sur le site d’habitude grouillant de monde. La raison est que ici, on ne travaille pas les samedis.



Le lendemain, le dioura change de visage. Les chercheurs d’or carburent à plein régime. Des groupes électrogènes ronronnent. Sur chaque « dama » nom local donné aux puits aurifères, des mineurs s’affairent soit, pour aider l’un des leurs à descendre où pour le tirer du puits d’où il vient de puiser des pierres susceptibles de changer leur vie.



Le processus est méticuleux. L’or ne sourit pas toujours au premier coup de tarière. La séance test est parfois nécessaire pour savoir s’il y a lieu de continuer ou s’il faut tout simplement abandonner le dama pour en creuser un autre plus prometteur. Les pierres qui en sont extraites sont passées dans un mortier en fer et pilonnés pour obtenir du sable qui sera ensuite couché sur une forme d’assiette épaisse, visiblement recyclée d’une chambre à air. Pour détecter de l’or, la contribution de l’eau dans ce processus est indispensable. La source de vie sert à démêler le sable de…l’or. Si la récolte s’avère fructueuse, la vente se fait sur place si la quantité ne dépasse pas 20 grammes. Au-delà, les bureaux de vente de Kédougou sont habilités.