REPORTAGE DAKARACTU : Les dessous de la révolte de Khossanto (PHOTOS+VIDEO)

Comme tous les autres villages reculés du Sénégal, Khosanto aurait pu rester dans l’anonymat. Mais les évènements du 13 février l’ont sinistrement rendu célèbre. Ce jour-là, les populations de cette bourgade mandingue située dans le département de Saraya, à quelques 80 kilomètres de la ville de Kédougou, sont sorties manifester leur colère quand elles ont appris que Yamadou Sagna, un jeune orpailleur d’un village environnant a été tué par un auxiliaire de douane à Bokhody. Pour elles, cette bévue a été l’erreur de trop. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Dix jours auparavant, les douaniers avaient fait une descente à Khosanto pour s’approprier les 6,5 kilos d’or que Séga Cissokho a puisés d’un dioura (site aurifère traditionnel). Une confiscation qui fera long feu. « Nous nous sommes mobilisés pour que les douaniers rendent à notre fils son or », révèle le chef du village Khossanto à Dakaractu. « Le ministre de la justice leur a demandé de nous restituer les 6,5 kilos jusqu’au dernier gramme », ajoute Dionima Cissokho. Gain de cause est obtenu. Sauf que leur joie sera de courte durée.



En effet, plus d’une semaine après, leur village allait faire l’objet d’une nouvelle « agression ». Cette fois, la brigade de gendarmerie de Sabodala est sur le banc des accusés. Non contents d’avoir dispersé les jeunes manifestants, les pandores les ont pourchassés jusque dans le village en lançant des grenades lacrymogènes qui ont malheureusement incendié la concession de Demba Cissokho. L’héritier du fondateur de Khossanto a montré à Dakaractu les dégâts.



Dès l’entame de la visite guidée, la tache noire des brûlures des cases accueille les visiteurs que nous sommes. Leurs toits faits de bois et de paille n’existent plus. Les flammes sont passées par là. A côté, des squelettes de motos sont rassemblés comme pour montrer l’ampleur des dégâts matériels qui sont, de l’avis de Demba Cissokho, « inestimables ». Une tente en bois est dressée dans la cour pour servir de dortoir aux « sinistrés ». Et c’est loin d’être la seule « humiliation » dont les descendants d’Ansoumana Cissokho se disent être victimes.



Le fils du chef de village, Tamba Cissokho a vu sa chambre partir en fumée, ses biens détruits. Pis encore, il a été arrêté et malmené par les gendarmes. Parce que le trésorier des jeunes des diouras a eu le courage de manifester son courroux aux gendarmes. Sa télé, sa moto payée à 480 000 F, son panneau solaire, ses deux batteries, des livres et plus de 20 millions ont été incinérés. Aujourd’hui, il doit à l’instar de toute sa famille reconstruire sa case, sa vie, en attendant que les autorités tiennent leurs promesses.



Celles de la région n’ont plus la confiance du village de Khossanto. Leur limogeage immédiat est réclamé par cette contrée qui considère qu’elle est laissée à la merci des braqueurs depuis quatre ans, alors qu’en même temps les orpailleurs sont dépossédés du fruit de leur travail par des douaniers et gendarmes véreux. S’exprimant au nom des populations locales, le conseiller municipal Dionima Cissokho ne prend pas de gants pour demander le renvoi du gouverneur, du sous-préfet de Sabodala et du chef de brigade de la même commune pour non-assistance à personne en danger. Le président de la République est mis devant ses responsabilités. Peut-être des têtes vont tomber dans les prochaines heures. C’est ce qu’espère Khossanto qui, en attendant, essaie de se relever.



Toutes nos tentatives d’avoir la version des autorités administratives de la région se sont révélées vaines.