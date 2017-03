RÉPONSE À AMINATA DIALLO

Cette Aminata Diallo !

En politique, l’invective est l’arme des faibles, de ceux qui sont en court d’arguments et de ceux qui sont pris la main dans le sac.

Et c’est triste que la taciturne Aminata Diallo, députée investie de la mission de défendre la Nation et ce qui lui revient de droit, jeune et femme appelée à incarner des valeurs, soit de cette horde d’insulteurs à gage qui n’ont que faire de la vertu. La pauvre n’a pas encore quitté la petite enfance. Son comportement marginal, ses lamentables répliques de gossette que rien n’illustre montrent simplement qu’elle n’a fini de faire ses petits pas dans la pépinière socialiste. Son récent agissement pour présider le Réseau des Parlementaires Africains pour l’Enfance se comprend. Les pulsions puériles sont encore en elle.

Dans son interview, elle reconnait explicitement que monsieur Khalifa Sall s’est servi comme ses prédécesseurs. Elle dit qu’il a trouvé une mauvaise pratique et s’est inscrit allègrement dans sa perpétuation. En français facile, cela voudrait dire que «le détournement de deniers sur la base de fausses factures n’a pas commencé avec Khalifa Sall». Un aveu de taille. Et l’aveu étant la mère des preuves, Khalifa Sall a lui-même avoué implicitement avoir détourné l’argent public. Il n’a qu’à s’en prendre qu’à lui-même car c’est un « Thiouné politique », auraient dit les caricaturistes.

Ce n’est pas à 61ans consommés que son mentor fera peur. Véritable politicien amorti doublé d’un épiphénomène sur la scène politique sénégalaise, son cicérone sans qui elle resterait claustrer dans le Néant n’inquiète que parce qu’il s’illustre en prédateur de finances publiques.

L’attitude de Aminata Diallo aurait séduit si elle s’accommodait de l’intérêt national. Malheureusement, elle frise le ridicule et se fait partagée entre le rire et la rage pour une raison : son mari et elle-même sont employés de la Mairie de Dakar et s’activent pour conserver un gagne-pain indu. Ils se sont bien régalés au grand festin d’un milliards huit cent millions (1,800 Milliards) de la caisse d’avance de la Mairie de Dakar. Étant complice encagoulée, son masque est tombé. Cette complicité à l’imposture devrait l’amener à avoir honte à pavaner en liberté au moment où Khalifa Sall qui puisait frauduleusement d’une Caisse d’avance pour ravitailler croupit en prison.

L’honneur, pour peu qu’elle en a, devrait l’amener surtout à reconnaitre sa connivence dans cette forfaiture de détournement d’argent pour rejoindre son mentor et partager sa punition carcérale. Mais, la lâcheté est apparemment de mise chez elle et l’avanie est son seul argument pour faire l’apologie du vol. La pauvre !

Mame Guèye Diop

Membre du SEN COJER NATIONALE

Responsable COJER Cambérène