[REPLAY] Plateau spécial 1er mai 2017 sur DAKARACTU.COM

A l’occasion de la journée internationale du travail, DAKARACTU.COM organise un plateau spécial ce 1er Mai 2017.

Moins d’une semaine après la première élection de représentativité syndicale dans le secteur de l’éducation remportée par le SELS (pour l’élémentaire et le préscolaire) et le SAEMS (pour le moyen secondaire), quels en sont les enjeux et les perspectives ? En ce 1ER mai fête du travail, où en est-on avec les accords signés avec l’Etat du Sénégal en 2012 et qui avaient presque fini de paralyser le système éducatif en 2016 ?

Pour débattre de ces questions, nous aurons comme invités sur le plateau Mr Mohamed Moustapha DIAGNE directeur de la communication du Ministère de l’éducation et de la Formation, Mr Saourou SÈNE SG du SAEMS, Mr Abdou FATY SG du SELS A et Mr. Cheikh MBOW, coordinateur national de la COSYDEP.