RENVOI DE LA DATE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES AU 30 JUILLET : Le FPDR menace d’apporter la riposte appropriée

Le renvoi de la tenue des élections législatives par décret jusqu'au 30 Juillet prochain continue de susciter des vagues dénonciations de la part des responsables politiques de l’opposition.

Réunis ce lundi à leur siège pour examiner la situation politique nationale, les leaders du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) se sont prononcés sur la question.

« Le Fpdr prend acte de cette nouvelle décision cavalière de Macky Sall qui recevra la riposte appropriée», ont-ils déclaré pour prévenir les tenants du pouvoir.

Ces derniers ont ensuite dénoncé «les graves manquements » qu’ils disent noter dans les commissions administratives d'inscription sur les listes électorales.

Sur ce, ils mettent en garde le Gouvernement quant aux conséquences que de tels manquements peuvent avoir sur le processus électoral. Dans le même sillage, les leaders du Fpdr invitent le gouvernement à prendre sans délais les mesures nécessaires à la correction des insuffisances constatés. La défaite du professeur Abdoulaye Bathily à la tête de la Commission de l’Union africaine a été évoquée également évoquée lors de cette rencontre.

Pour les leaders, cette défaite est encore « un échec personnel et retentissant du Président de la République Monsieur Macky Sall qui invite à revoir les orientations et stratégies de la diplomatie sénégalaise ainsi que la qualité de ses ressources humaines largement entamée tout au long de ses dernières années. »

S'agissant de l’élimination des Lions de la Can 2017, les membres du Front patriotique pour la défense de la République encouragent les joueurs qui ont prouvé à la face du monde la qualité de leur jeu et leur engagement sans relâche.