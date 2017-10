RENCONTRE AVEC Mr. ABDOU KARIM SALL EN SUISSE / LE DG DU BUREAU INTERNATIONAL DE L’UPU, Mr. BISHAR HUSSEIN, FÉLICITE LE DG DE l’ARTP POUR LES PROGRÈS RÉALISÉS PAR LE SÉNÉGAL DANS LE SECTEUR POSTAL

Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Monsieur Abdou Karim SALL, a pris part aux sessions du Conseil d’Exploitation et du Conseil d’Administration de l’Union Postale Universelle (UPU) qui est une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies.

En marge de cette importante rencontre annuelle qui se tient du 16 au 27 octobre 2017, il a eu un entretien fort fructueux avec le Directeur général du Bureau international de l’UPU. Ladite rencontre a eu lieu, le mercredi 18 Octobre 2017, au siège de l’UPU, en présence de ses Collaborateurs, des membres du Collège de l’ARTP et du Directeur des Postes, représentant du Ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Economie numérique.

A cette occasion, le Directeur général a soulevé l’importance des enjeux postaux notamment le commerce électronique et l’inclusion financière et sociale, qui constituent, selon lui, des piliers fondamentaux de l’Economie Numérique.

Sous ce rapport, le Directeur général s’est engagé auprès de l’Union Postale Universelle à promouvoir l’utilisation de plateformes de commerce électronique à travers les initiatives telles que ECOM@AFRICA et EASY EXPORT. Il s’agit, dans une vision plus large, de développer ledit commerce et les exportations des PME et PMI à travers le réseau postal.

Il a en outre, mis l’accent sur la finalisation, par le Sénégal, du projet de mise en place de la comptabilité analytique à la Société nationale « La poste » ; projet pour lequel, il a invité l’UPU à s’en approprier, le cas échéant.

Entre autres thèmes abordés, le Directeur général de l’ARTP a rendu compte des avancées significatives réalisées dans le projet d’adressage au Sénégal.

Pour terminer, il s’est engagé à mettre à la disposition de l’Organisation, l’expertise de l’ARTP, en matière de régulation postale.

Prenant la parole, le Directeur général du Bureau international de l’UPU, Monsieur Bishar HUSSEIN, a félicité le Directeur général de l’ARTP pour son ouverture d’esprit et pour toutes les réalisations obtenues par le Sénégal dans le secteur postal en général et dans la régulation postale en particulier. A titre illustratif, il est revenu sur l’importance des projets sur lesquels le Directeur général s’est appesanti dans son propos. D’ailleurs, il a manifesté son intérêt pour l’ensemble desdits projets plus particulièrement celui de la comptabilité analytique.

Il a ainsi remercié le Directeur général de l’ARTP pour son engagement et a marqué, en même temps, la volonté de l’UPU de collaborer avec le Sénégal dans le cadre des projets susrappelées pour un développement socioéconomique du pays.

Enfin, le Directeur général de l’UPU a magnifié le soutien constant et l’abnégation du Sénégal auprès de l’Union tout en mettant en exergue le riche apport de notre pays dans les débats qui sont menés au cours des différentes sessions.





