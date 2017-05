RELIGION - Darou Tanzil commémore la 19ème édition de son magal sur ndiguel du Khalife des Mourides

Le Khalife Général des Mourides, pour les besoins de la 19ème édition de magal de Darou Tanzil, vient de donner des instructions précises à Serigne Cheikh Aziz Mbacké Moustapha Aziz dans le sens de réserver à l'événement un cachet exceptionnel. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a souhaité que l'accent soit mis sur Serigne Moustapha Abdou Aziz qu'il faudra donner en modèle au vu de son esprit d'entreprise. L'homme fait partie des premiers Mbacké-Mbacké à avoir fréquenté l'école française et à avoir su jalousement garder intacte son identité mouride.



Le magal prévu samedi prochain, commémore sa venue au monde. Le quartier de Darou Tanzil qui abrite l'événement commence déjà refuser du monde avec les dahiras qui affluent de partout à travers le monde.



Constituées en brigades de propreté, les jeunes filles du quartier ont depuis plus d’un mois commencé à assurer le nettoiement de toutes les ruelles et des concessions principales. Serigne Moustapha Abdou Aziz Bara Mbacké, fils de sokhna Astou Bassirou Mbacké et de Serigne Abdou Aziz Bara Mbacké a tiré sa révérence le 28 mai 1998...