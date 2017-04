RELATIONS WADE / SAMUEL (suite)

Beaucoup ont pu penser qu’entre le Président Wade et Samuel Sarr, plus rien n’allait. Ceci, au vu des derniers développements et des comportements notés de part et d’autre ces derniers jours et principalement le jour de la levée du corps de la mère de ce dernier.

Dakaractu a pu entrer en possession de nouvelles informations qui laisseraient croire le contraire. En effet, nos sources nous confient que le Pape du Sopi s’est bel et bien manifesté au téléphone en joignant son ancien ministre de l’énergie dès l’annonce de la triste nouvelle. Mieux, il aurait même dépêché Oumar Sarr, le coordinateur du Pds, pour qu'il aille s’enquérir de la situation le jour-J et apporter assistance au ministre éploré. Nos sources de poursuivre, « le Président Wade est allé plus loin. Il a instruit le comité directeur du parti de se rendre en Gambie pour assister à l’enterrement. » Suffisant donc pour croire que les deux hommes entretiennent toujours des relations humaines excellentes. Des relations de mise, par ailleurs, entre Samuel Sarr et Wade-fils. Karim Wade, nous signale-t-on, s’est lui aussi déclaré peiné par l’événement, avant de le joindre au téléphone. Affaire à suivre…