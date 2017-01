(RÉÉLECTION DE MACKY) - GALLO BA ANNONCE LE DERNIER VIRAGE : « Si tout le monde est inscrit sur les listes… Ce que Moustapha Cissé Lô a dit… Le bilan à Touba »

Aminata Touré, ancien Premier ministre et Envoyée Spéciale du Chef de l’Etat, Oumar Diakhaté, député à l’Assemblée Nationale, El Hadj Ousseynou Diouf, ancien international Sénégalais, les artistes Pape Diouf, Aïda Samb, Yoro Ndiaye… Bref, un beau monde a répondu présent, vendredi, au stade Nelson Mandela de Mbacké pour assister, à l'invitation du directeur de la Sogip.Sa, parrain de la finale départementale des Navétanes de Mbacké. Une véritable fête du football riche en couleurs qui a opposé l’Asc Yoonu Ndame à l’Asc Teen-Bi, vainqueur sur le score de 3 buts à 2.



Pour cette édition 2017, Gallo Bâ n’aura point lésiné sur les moyens, assurant aux équipes finalistes cadettes et séniors enveloppes financières, lots de maillots, chaussures, primes et autres accessoires.



Le jeu ne l’aura, tout de même, pas emporté sur le discours politique. En effet, dans un entretien qu’il a accordé à Dakaractu, Gallo Bâ annonce l’enclenchement du dernier virage vers la réélection du Président Macky Sall avec une série d’activités inscrites sur sa feuille de route. « Nous avons déjà commencé depuis plusieurs semaines à parcourir la zone rurale. Nous comptons poursuivre ce calendrier. Nous ne laisserons aucun coin du département. Notre objectif est d’amener tous les Sénégalais en âge de voter à aller s’inscrire sur les listes électorales. Nous sommes certains que ces Sénégalais sont conscients du travail énorme abattu par le Chef de l’Etat. Il suffit de les mobiliser à aller vers les commissions pour faire le plein en 2019 et lors des législatives prochaines, car nous n’avons plus en face de nous une opposition. Ce que le Président Macky Sall a fait en terme de réalisations à Touba est suffisamment consistant pour amener les populations à faire de sa réélection une affaire personnelle. Je ne citerai que l’autoroute Ila’a Touba financée à hauteur de plus de 400 milliards de francs. Il y a aussi toute cette estime que le Khalife Général des Mourides lui voue. Il nous faut maintenant travailler la main dans la main pour achever le travail ».



Interpellé sur la dernière sortie de Moustapha Cissé Lô accusant les responsables politiques du département de dormir sur leurs lauriers, Gallo Bâ interprète le discours comme une manière de haranguer les troupes et de réveiller les ardeurs. Il estime ne pas être concerné par cette sortie. « Je ne reconnais pas à travers ces propos de Moustapha Cissé Lô. Je considère que de tout le temps, je suis présent sur le terrain ». Gallo Bâ compte s’investir davantage pour la jeunesse de Touba et de Mbacké. Il se félicitera des futures réalisations du Président de la République. Il citera ,entre autres, le nouvel hôpital de Touba qui sera construit à hauteur de 40 milliards.