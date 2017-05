RÉCEPTION DE 14 BUS - La Présidente de l'Alliance des Femmes de Diourbel parle de promesse tenue par le Président Sall

Diourbel a réceptionné 14 bus. La cérémonie solennelle a eu lieu en la présence du ministre des Transports, du gouverneur Mamadou Moustapha Ndao, du maire de la commune et de plusieurs autres personnalités, dont Mbenda Guèye, Présidente de l'Alliance des femmes de Diourbel qui a saisi l'occasion pour parler de promesse tenue par le Chef de l'État. '' Le Président Macky Sall avait promis à la commune de Diourbel de moderniser son transport urbain. Aujourd'hui, 14 bus Tata ont été injectés dans le système. Ces véhicules permettront d'avoir un transport plus rapide et plus sécurisé ''.



Mbenda Guèye de rappeler que '' 90% des engagements pris lors du conseil des ministres décentralisés par le gouvernement sont presque atteints avec la construction de routes, de tronçons bitumés, d'éclairage public assuré ''. Le ministre Mansour Elimane Kâne signalera que l'objectif du gouvernement est d'aider les villes du Sénégal, avec l'appui du Conseil exécutif des Transports Urbains de Dakar, à moderniser leur transport.