REBONDISSEMENT DANS L'AFFAIRE DE BAMBA FALL ET CIE : Ça va déballer...

De source proche du dossier, Dakaractu est en mesure de révéler que ça va déballer au Parti Socialiste. A en croire notre source, ces déballages toucheront le parti au plus haut niveau.

Selon nos informations, certains des jeunes placés sous mandat de dépôt en même temps que le maire de la Médina Bamba Fall, vont déballer.

Selon notre source, ces jeunes auraient confié à leurs avocats qu'ils ont été à maintes reprises mandatés par le Secrétaire général du Parti Socialiste Ousmane Tanor Dieng, pour servir de nervis et semer la pagaille dans le parti. Pire, ces jeunes, qui disent détenir des preuves, vont mettre à nu toutes les pratiques malsaines opérées du plus haut niveau du parti si toutefois ces patrons du parti n'arrêtent pas cette procédure. Ces menaces si elles sont avérées et mises à exécution, les responsables du parti socialiste, en commençant par Ousmane Tanor Dieng qu'ils ont nommément cité, peuvent avoir des soucis à se faire.

Nous y reviendrons...