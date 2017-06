REAL MADRID : Man Utd refuse 68 M€ pour De Gea !

C’est le début de l’un des feuilletons de l’été ! Grande priorité du Real Madrid après sa venue avortée en 2015, le gardien de Manchester United David De Gea (26 ans, 35 matchs en Premier League cette saison) a fait l’objet d’une première offre de la part des Merengue. Selon les informations de Sky Sports, les Red Devils ont décidé de refuser cette proposition de 68 millions d’euros ! De plus, d’après le quotidien ibérique Marca, l’entraîneur mancunien José Mourinho attend 75 millions d'euros pour laisser filer l’international espagnol ou 25 millions d’euros et la cession de l’attaquant madrilène Alvaro Morata (24 ans, 26 matchs et 15 buts en Liga cette saison). Le mercato n’a même pas encore débuté et un dénouement positif paraît probable dans ce dossier.