RÉACTION DU COLLECTIF EN CHARGE DE RÉALISER DES ÉDICULES POUR LA DIRECTION DE L’ASSAINISSEMENT : « Pourquoi le ministre ne parle pas des contrats que le Directeur de l’Assainissement a payés et qui ne sont pas exécutés ? »

Dans l’affaire des contrats dits irréguliers de la Direction de l’Assainissement, le Collectif en charge des réalisations des édicules de ladite Direction est monté au créneau pour préciser qu’ils sont plutôt les victimes. « Quand l’Etat dit que le préjudice est porté à 2 milliards, ce n’est pas lui qui supporte ces 2 milliards. C’est nous qui le supportons parce que c’est nous qui avons mis les moyens pour les réalisations et, jusqu’à présent, on a reçu aucun sou », a soulevé son Secrétaire général.

Dans cette même veine, Moustapha Fall indique qu’on les a mis en rapport avec l’autorité locale à savoir la direction régionale des finances. « C’est une commission qui est venue réceptionner avec un PV de réception dûment fait. Les contrats aussi ont été enregistrés au niveau des Impôts et Domaines. C’est sur la base de ça que l’on réclame nos paiements », souligne-t-il.



« Nous avons réalisé 600 édicules et nous avons versé aux Impôts et Domaines 200 millions de F Cfa en guise de droits d’enregistrement »



« En ce moment, dit-il, nous avons réalisé 600 édicules et nous avons versé aux Impôts et Domaines 200 millions de FCfa en guise de droits d’enregistrement. « S’il (Mansour Faye) revient pour dire que les contrats ne sont pas bons ou bien qu’il n’était pas au courant, cela nous étonne parce qu’une chose ne peut pas se passer dans son ministère sans qu’il ne soit au courant », clame le SG du Collectif des entrepreneurs.

Dans le même tempo, il fait remarquer que dans certains lycées, des IA (Inspecteur académique) ont écrit au ministre des lettres de félicitations pour dire que les édicules sont d’une utilité importante. « On a la preuve de toutes ces correspondances » a-t-il assuré.

M. Fall reconnaît que le ministre de l’hydraulique a saisi l’Agent judiciaire de l’Etat. « Mais c’est sous notre pression », clarifie-t-il avant d’ajouter : « On leur a mis la pression pour régler notre dossier. Sur la base de cala, le ministre, pour dégager ses responsabilités, a transmis le dossier à l’Agent judiciaire de l’Etat. Ce dernier n’a pas réagi alors qu’il avait le dossier depuis le mois de mai. C’est par la suite qu’un entrepreneur a apporté de l' argent à Ablaye Ndiaye, ce qui lui a valu sa première arrestation avec ses 6 mois sursis. »

Ainsi, a-t-il précisé que « c’est après qu’ils ont trouvé qu’on était la partie visible de l’iceberg et qu’il y’avait des problèmes beaucoup plus compliqués que ça, à savoir qu’il y’a des gens qui ont des contrats signés par le Directeur de l’Assainissement, qui sont entrés en processus de paiement et qui n’ont pas réalisé leur projet ». «C’est ce qui a valu l’arrestation du Directeur de l’Assainissement, la convocation du DAGE, du Directeur de cabinet parce que le problème est compliqué », contextualise Moustapha Fall.

«Pourquoi il (Mansour Faye) n’a pas parlé des contrats fictifs, les contrats que le Directeur a payés et qui ne sont pas exécutés ? Et qu’il nous dise ce qui a amené le Directeur en prison », mentionne le Secrétaire général des entrepreneurs. Pour la suite, ces derniers vont démarcher les autorités coutumières et administratives. « Car, déclare M. Fall, une bataille judiciaire n’est pas en leur faveur. On ne peut pas avoir recours à une commission judiciaire parce que cela prend du temps », conclut-il.