RATIO BUT/MINUTE DANS LES GRANDS CHAMPIONNATS EUROPÉENS : Baye Oumar Niasse plus efficace que Messi

En Premier League anglaise, il y a Sadio Mané (3buts), Mame Biram Diouf (3buts), Diafra

Sakho (1but), Cheikhou Kouyaté (1 but) ou encore Idrissa Gana Gueye (1 but). En termes de statistiques, Baye Oumar Niasse les devance tous. Non seulement il est le meilleur buteur sénégalais avec un total de 5 buts (dont 1 en coupe) mais il enregistre le meilleur ratio/minute de ce championnat. Soit un but toutes les 72 minutes. Mieux, selon Liverpoolechos, au niveau des cinq grands championnats européens – Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne et France - l’ancienne étoile du Lokomotiv Moscou (Russie) est installée à la quatrième place. Radamel Falcao (1but/58mn), Ciro Immobile (1/70) et Edison Cavani (1/71) meublent le podium.



Messi (9e) et Aguero (10e) bon derniers



Le quintuple Ballon d’Or, avec un but toutes les 83 minutes, est loin du peloton. Il est classé à la dixième place, respectivement derrière Santi Mina (1/73), Loic Remy (1/75), Anthony Martial (1/75) et Sergio Aguero (1/76). Ce classement prend en compte ceux qui ont marqué au moins 4 buts de- puis le début de l’exercice en cours.

Ayant inscrit son premier but sous les couleurs d’Everton en match de coupe contre Sunderland (3-0), le 20 septembre dernier, il avait enchainé dans la même semaine par un doublé face à Bournemouth (2- 1, 6e J.). Et, du coup, reporté à une date ultérieure le limogeage de Ronald Koeman. « Il a cette qualité et de l’agressivité dans le jeu direct », réagissait celui-ci à son sujet. ‘’BON’’, lui, déclarait : « J’ai signé pour Everton, pas pour un autre club. Je n’avais pas la chance au début. Mais maintenant, l’entraîneur m’a donné cette opportunité de m’exprimer, je dois la saisir des deux mains. Je suis reconnaissant pour cela, mais je sais que je dois continuer, continuer à travailler dur. »

Avant de retrouver l’équipe première, signe d’un revirement de Koeman, Baye Oumar Niasse cartonnait déjà chez les U23 avec 3 buts en deux matchs. Ce, sous la supervision de David Unsworth, l’actuel entraîneur des Toffees (15e, 11pts). Ses débuts en fanfare durant cette saison 2017-2018 ne sont donc qu’une suite logique. Il aura l’aura l’opportunité d’améliorer son rendement sur le terrain de Crystal Palace ce samedi, en marge de la 12e journée.