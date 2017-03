RAPPEL A DIEU DU KHALIFE DES TIDIANES : Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum repose désormais dans sa résidence à Ndiandakhoum

Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum est rappelé à Dieu tard dans la soirée du mercredi à jeudi. Dès l'annonce de son rappel à Dieu, les autorités à Tivaouane, sous le "ndiguel" de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, ont effectué les préparations pour son inhumation dans sa résidence appelée Ndiandakhoum dans la ville sainte.

Malgré que la nouvelle a été apprise tard dans la soirée, n'empêche les fidèles ont pris d'assaut la résidence.

C'est finalement à 2h30 que le Saint Homme a été inhumé en présence de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine et toute la famille de Seydi El hadj Malick Sy. L'Etat du Sénégal a été représenté par le Gouvernement de la région de Thies et le vice-président à l'Assemblée nationale Abdou Mbow.

Après l'inhumation, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine a joint le président de la République Macky Sall, qui voulait se déplacer dans la nuit afin d'assister à la cérémonie. Le marabout lui a expliqué que c'était pas la peine et qu'il pouvait attendre jusqu'à demain pour venir et présider la cérémonie religieuse à Tivaouane.

Le président Macky Sall sera dans la ville sainte demain pour la cérémonie religieuse...