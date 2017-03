RAPPEL À DIEU DE AL MAKTOUM : Wally Ballago Seck présente ses condoléances à la communauté islamique sénégalaise et suspend ses activités

En raison du rappel à Dieu du Khalife Général des Tidianes, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum, Wally Ballago Seck et le Raam Daan présentent leurs sincères condoléances à la Oumah Islamique et à la communauté Tidiane du monde entier en général et du Sénégal en particulier.

Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum était un grand homme d’une dimension spirituelle exemplaire.

Attristé et très ému par cette triste nouvelle, Wally Ballago Seck suspend toutes ses activités musicales pour une durée déterminée.

La manifestation prévue ce samedi au Grand Théâtre a été reportée à une date ultérieure.