RAPPEL À DIEU DE AL MAKTOUM : Monseigneur Benjamin Ndiaye présente ses condoléances et salue la dimension de l'homme

«Je voudrais dire toute ma tristesse et ma sympathie à la famille du Grand Khalife, à la confrérie Tidiane et toute la communauté. Je voudrais en même temps saluer la dimension de l’homme, j’ai eu à l’écouter parler avec une grande éloquence et un grand savoir et je crois que c’est une grande perte pour notre pays. Tout en présentant mes condoléances au nom de mes frères Evêques, j’aimerai dire que suis en communion avec eux tous», a réagi l’archevêque de Dakar.

Monseigneur Benjamin Ndiaye qui cite la communauté chrétienne du Sénégal, d’assurer de ses prières « pour que le Seigneur accueille le grand Khalife Cheikh Tidiane Sy dans Son Paradis et que le Seigneur lui donne Sa Récompense pour toutes ses bonnes actions».