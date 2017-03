RAPPEL À DIEU DE AL MAKTOUM : Le Gouvernement du Sénégal présente ses condoléances aux fidèles Tidianes

Le Gouvernement présente ses sincères condoléances à la ouma islamique, aux fidèles tidjanes, et à la famille du vénéré El Hadji Malick SY (RTA), suite au rappel à Dieu, mercredi 15 mars 2017, du 5ème Khalife général des Tidjanes, Cheikh Ahmed Tidiane SY Al Makhtoum.



Le Gouvernement s’incline devant la mémoire de l’illustre disparu qui, toute sa vie durant, a œuvré inlassablement pour la paix, la concorde nationale, et le développement économique et social du Sénégal. Ses enseignements et la bonne parole qu’il prêchait continueront d’inspirer et de guider les générations présentes et futures.



Le Gouvernement exprime tout son soutien et sa solidarité agissante à la communauté Tidjane, ainsi qu’au nouveau Khalife Général, Serigne Abdoul Aziz SY Al Amine, à qui il renouvelle son entière disponibilité et souhaite plein succès dans ses nouvelles missions.





Le Ministre Porte-parole du Gouvernement

Seydou GUEYE