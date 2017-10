RACHAT DE TIGO : Wari écrit à Millicom pour lui notifier la disposition des 80 milliards de F Cfa

Énième rebondissement dans l’affaire dite de vente de la licence Tigo. Selon les informations de Libération, Wari a notifié à Millicom, dans une lettre en date du 18 octobre signée par son secrétaire général Aïcha Kouyaté, que les 80 milliards de F Cfa nécessaires pour la transaction étaient disponibles.

Par conséquent, le groupe dirigé par Kabirou Mbodjie, demande à Millicom d’être édifié sur les conditions pour procéder au versement du pactole et ainsi finaliser la transaction.

Selon nos informations, ampliations de cette lettre a été faite au Premier ministre Mahammed Dionne et à l’Autorité de régulation des postes et des télécommunications (ARTP). N’empêche, il semble que Millicom ne soit pas dans les dispositions de faire affaire avec Wari avec qui il avait pourtant signé en accord qu’il a en suite dénoncé au prétexte que le groupe n’arrivait pas à mobiliser les financements nécessaires.

Des sources autorisées renseignent que Millicom n’a pas répondu à la notification de Wari qui se prépare ainsi à toutes les éventualités. Qui plus, il semble que Millicom soit très avancé dans des négociations avec le consortium dirigé par Xavier Niel de Free qu’il a substitué à Wari.

La grande question est maintenant de savoir quelle posture va adopter l’Etat du Sénégal. Va t-il continuer à clamer qu’il s’agit d’une affaire privée et donc laisser Millicom dérouler alors que la transaction avec Wari fait déjà l’objet d’une publication dans le journal officiel ? Rendez-vous dans les prochaines heures.

À noter que cette affaire intervient au moment où plusieurs entreprises sénégalaises (Shs, Necotrans...) ont fini d'être englouties par des sociétés étrangères. Alors que pour le cas de Necotrans qui a été rachetée par exemple par Bolloré, Baïdy Agne, une figure respectée du patronat sénégalais, avait fait une offre solide. Nous y reviendrons...