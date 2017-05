Qui sont ces Lions qui vont enflammer le mercato estival ?

Diao Baldé Kéita

Auteur de six buts lors des 4 derniers matches de la Lazio, Diao Baldé Keita a été désigné joueur du mois d’avril par les supporters du club. L’international sénégalais est devenu un bijou que tous les grands clubs s’arrachent maintenant.

Pour rappel, Diao Baldé a été prêté par le FC Barcelone en représailles à des problèmes extra-terrains. Diao Baldé Keita avait choisi de quitter le club à cause de la douleur qu´il sentait avec la punition. Maintenant, la voie tracée par le joueur, son retour est quelque chose considérée comme positive par les dirigeants catalans.

Le Lion de 22 ans fait partir aussi des priorités de la Juventus Turin. Mais la vielle dame devra se lever tôt afin d’enrôler la pépite sénégalaise qui reçoit également des propositions du FC Séville.

L’AC Milan l’aurait dans son viseur et met sur la table 2,2 Millions d’Euros soit 1,4 Milliards f cfa par an avec un contrat de cinq ans. Alléchante proposition !

Monaco est aussi dans la danse. Après avoir notamment essayé de le récupérer lors du dernier Mercato d’été, le club de la Principauté n’a visiblement pas dit son dernier mot sur ce dossier. Malgré l’émergence de Kylian Mbappé, l’ASM tente encore sa chance pour faire venir la pépite sénégalaise.

On parle récemment de Manchester United qui souhaiterait aussi l’enrôler au prochain mercato.

Ismaila Sarr

Ismaïla Sarr (19 ans), ailier du FC Metz, réalise une bonne saison chez les Grenats (30 matchs dont 19 comme titulaire ; 4 buts et une passe décisive) et se retrouve de plus en plus sur le devant de la scène depuis quelques semaines. Le sénégalais est fortement préssenti à Saint-Etienne. Alors que plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat en 2018, notamment à ce poste d’ailier (Hamouma, Monnet-Paquet), Sarr pourrait s’avérer être une excellente pioche. Sur ce dossier, l’ASSE devra comme souvent faire avec la concurrence, le club Italien de la Sampdoria Gênes est notamment évoqué.

On parle même du FC Barça. On se rappelle du message du journaliste de Mundo Deportivo, Francesc Aguilar, sur twitter qui révélait qu’un des scouts du Fc Barcelone a recommandé la jeune pépite.

Arsenal et Manchester United veulent Idrissa Gana Gueye

Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec Everton, le milieu de terrain international sénégalais Idrissa Gana Gueye (27 ans) intéresserait fortement Arsenal et Manchester United, nous apprend Daily Mirror. Recruté pour 8,5 M€ l’été dernier, l’ancien joueur de Lille pourrait apparemment faire l’objet d’une offensive dans les prochaines semaines, même si les Toffees ne seraient logiquement pas vendeurs.

Kalidou Koulibaly

Convoité par plusieurs clubs dont Chelsea, Arsenal, Liverpool et Manchester City, son agent Bruno Satin avait assuré que l’international sénégalais ne bougerait pas de Naples.

Titulaire à Naples, le Sénégalais avait manqué l’occasion de signer à Chelsea l’été dernier. La cellule de recrutement de Chelsea n’a pas encore abdiqué. Les Blues reviennent à la charge avec, cette fois, un plan savamment orchestré. «Chelsea est prêt à offrir à Naples le Nigérian Kenneth Omeruo en plus d’une enveloppe financière pour amener Kalidou Koulibaly à Stamford Bridge cet été», lit-on dans thehardtackle.com.

Henri Saivet

Mercato: Actuellement prêté par Newcastle à Saint-Etienne, Henri Saivet ne devrait pas rester chez les Verts à l’issue de la saison et devrait logiquement retourner en Angleterre. Ses performances n’étant toujours pas à la hauteur chez les Verts, son avenir ne devrait pas passer par l’ASSE selon la presse anglaise. The Chronicle avait annoncé qu’Henri Saivet ne devrait pas être conservé par l’ASSE et retournera à Newcastle lors du prochain mercato estival.

Kara Mbodji

Les candidats ne manquent pas pour s’offrir les services de Kara Mbodji. Le défenseur international sénégalais fait l’objet de plusieurs propositions de clubs de Premier League parmi lesquels Leicester City, Crystal Palace, Sunderland, West Bromwich et Swansea et West Ham. Chacun utilise ses moyens pour attirer le joueur qui a grandement affiché ses aptitudes à évoluer en Premier League lors des deux matches d’Anderlecht contre Manchester United en quart de finale de l’Europa League.

Du côté de West Ham, on mise sur l’influence de Cheikhou Kouyaté pour doubler ses concurrents. Le milieu des Hammers et capitaine du Sénégal est proche de Kara Mbodji. D’ailleurs, en janvier dernier quand Slaven était à la recherche d’un défenseur central, Kouyaté avait proposé Kara Mbodji qu’il considère comme «un joueur fait pour la Premier League». Mais l’opération n’avait pas abouti.



Footempo.com